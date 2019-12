ESPORTE Alunos de handebol do Joaquim Murtinho ganham troféu de campeão da 34ª edição dos Jogos Escolares Escola levou 7 medalhas e representará Campo Grande na fase estadual em 2020

Foto: Divulgação

Erivaldo Benedito, professor de handebol, na Escola Estadual Joaquim Murtinho levou ontem, terça-feira (10), junto com sua equipe de Handebol categoria cadete, o troféu de campeão da trigésima edição dos Jogos Escolares de Campo Grande. A escola ganhou o total de 7 medalhas. O evento foi realizado na Câmara Municipal.

Uma realização da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), que premiou 20 modalidades. Cerca de 3 mil jovens atletas participaram. Os três primeiros colocados de cada modalidade receberam troféu entregue pelas mãos do prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad, que no evento destacou a participação dos três mil atletas e agradeceu ao presidente da Câmara Municipal, João Rocha, que cedeu a casa de leis para realização do evento.

“Todos estão de parabéns pela realização dos Jogos. Direção técnica, diretores, professores, funcionários da Funesp e o alunos que participaram das competições. Como é difícil chegar neste momento e todos que estão aqui são exemplo a ser seguidos pela eficiência em participar de competições como estas”, disse Marquinhos.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra agradeceu a participação dos organizadores e dos atletas, e disse que após anos a competição tem sido mais acirrada, isso mostra a dedicação dos professores, técnicos e alunos.

Foram 45 dias de competição na Capital, entre os destaques de 2019 está a equipe da Escola Municipal Professora Odair de Oliveira com 13 pontos e 3 medalhas sendo 1 de ouro e 2 de prata na categoria B feminino. Já no masculino o primeiro lugar ficou com o Colégio Evangélico com 13 pontos com 2 medalhas de ouro.

Na categoria A feminino o troféu de campeão geral foi para o Colégio Salesiano Dom Bosco com 2 medalhas, sendo 1 de ouro e 1 de prata. No masculino o Colégio Raul Sans de Matos – Funlec conquistou o primeiro lugar na classificação geral com 2 medalhas de ouro somou 13 pontos.

Os jogos definiram os atletas que representarão Campo Grande na fase estadual em 2020. As disputas aconteceram em 20 modalidades sendo: Atletismo, Badminton, Basquete 3×3, Ciclismo, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Judô, Luta Olímpica, Natação, Tênis De Mesa, Vôlei De Praia, Xadrez, Basquetebol, Futsal, Handebol, Beach Tennis e Voleibol nos Jogos Escolares, e as Modalidades De Atletismo, Bocha, Parabadminton e Tênis de Mesa nos Jogos Paralímpicos.