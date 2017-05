Superpraia Álvaro e Saymon ficam em segundo lugar no Superpraia

Foto: Daniel Zappe/

Álvaro Filho e Saymon terminaram neste domingo a temporada 2016/2017 no pódio. A dupla ficou com o segundo lugar no Superpraia - torneio que fecha o calendário nacional -, em Niterói, no Rio de Janeiro, após perder na decisão para os campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt por 2 a 0, parciais de 21/19 e 22/10, em 47 minutos de jogo.

Em Niterói, teve também uma cerimônia para premiar os destaques da temporada. Álvaro foi escolhido através de votação o melhor jogador, enquanto Ernesto Vogado, responsável por comandar a dupla, como o melhor técnico.

- Fico muito feliz pela premiação. Isso mostra que o trabalho da nossa dupla está no caminho certo. Tenho que valorizar todas as pessoas que trabalham comigo porque ninguém conquista nada sozinho. Gostaria de agradecer ao nosso CT Cangaço, toda a comissão técnica, ao meu parceiro Saymon, e nossos patrocinadores, como a Geap Saúde, familiares, e gostaria de deixar um salve especial para o meu pai que é uma pessoa muito especial em toda a minha trajetória. Hoje só estou aqui graças aos meus pais (Patrícia e Álvaro), minha noiva Marcela e meus familiares - comemorou Alvinho.

O próximo compromisso da parceria será nesta semana. Álvaro e Saymon foram convocados pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para disputar a última etapa da temporada 2017 do Circuito Sul-Americano, em Maringá, no Paraná.