Árbitro Anderson Daronco será o árbitro de Cruzeiro e Corinthians

Nesta terça-feira (2), a Comissão de Arbitragem da CBF realizou o sorteio para a escolha dos árbitros da Final da Copa do Brasil de 2018 nesta terça-feira (2). Anderson Daronco, de Santa Catarina, apitará o duelo entre Cruzeiro e Corinthians. que será realizado no dia 10 de outubro (quarta-feira), às 20h45 (MS), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Procedimentos do sorteio

Os árbitros pré-selecionados são divididos em duas colunas denominadas Alfa e Beta, no recipiente com 10 esferas disponíveis: 5 ímpares e 5 pares.

São escolhidos três esferas ímpares para a coluna Alfa e três esferas pares para a coluna Beta. Na sequência, serão sorteadas três esferas com descarte das duas primeiras e validação da terceira, que indicará a coluna em que os árbitros irão atuar na partida programada.

A seleção dos árbitros foi definida levando-se em considerações as fases da competição, a importância e grau de complexidade de cada partida e qualificação, o condicionamento físico e a performance dos árbitros e assistentes.