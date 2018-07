Futebol Apadrinhado por Fenômeno, Vinicius Junior diz mirar 'topo do mundo' "Venho de uma família humilde que está acostumada a se sacrificar", disse o craque

Foto: Reprodução/© REUTERS

Quase um ano depois do anúncio oficial da sua contratação pelo Real Madrid, Vinicius Junior, uma das principais joias do futebol brasileiro, foi apresentada oficialmente como reforço e vestiu a camisa do clube espanhol. Contando com ajuda de uma 'cola' em seu primeiro discurso em espanhol e tento como padrinho Ronaldo Fenômeno, ex-jogador do Real também presente nesta apresentação, o ex-atleta do Flamengo foi muito elogiado pelo presidente Florentino Perez, que afirmou que o jovem "está destinado a ser um dos melhores de todos os tempos".

"Esta é a maior oportunidade que um jogador pode ter. Vou me sacrificar muito para justificar essa oportunidade. Sacrifício não é novidade para mim. Eu venho de uma família humilde que está acostumada a se sacrificar. Agora posso chegar ao topo do mundo do futebol, que é o Real Madrid, com apenas 18 anos", disse.

Vinicius Junior também destacou que sabe das dificuldades que terá em sua mudança de país, mas demonstrou confiança em seu futebol. "Embora saiba que a adaptação não será fácil, demonstrarei que estou pronto para jogar. Agradeço ao presidente Florentino Pérez e aos dirigentes do Real Madrid por confiarem em meu futebol. Também agradeço à minha família, que fez tudo para que eu pudesse seguir meu sonho."

O mandatário do clube fez questão de destacar a experiência de seu novo reforço com apenas 18 anos. "Em pouco mais de um ano jogou 70 partidas nesse clube magnífico que é o Flamengo. Já sabes o que é jogar em nível internacional na Libertadores e Sul-Americana e foi o melhor jogador no Sul-Americano de base", disse Florentino.

"Vinicius é uma das grandes esperanças do futebol mundial. Ele está destinado a ser um dos melhores de todos os tempos. Ele mostra, ao melhor estilo, o futebol criativo brasileiro", completou o presidente.

Sob as ordens do técnico Julen Lopetegui, também recém-contratado, Vinicius Junior já participa de atividades com os seus novos companheiros. O elenco vem realizando treinamentos de pré-temporada na Ciudad Real Madrid, complexo esportivo que o clube mantém na cidade de Valdebebas, na região metropolitana da capital espanhola.

Vinicius Junior foi contratado pelo Real Madrid em maio de 2017, quando ainda tinha 16 anos, por 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na cotação da época), junto ao Flamengo. O clube espanhol precisou esperar o atacante completar 18 anos para poder contar com o futebol dele.

Fonte: Estadão conteúdo. [Clique aqui para ver a matéria original].