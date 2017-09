Esportes Após acidente de carro em Amsterdã, Agüero revela ter quebrado uma costela

Foto: Reuters

O atacante Sergio Agüero sofreu um acidente de carro, na noite da última quinta-feira, em Amsterdã, na Holanda, onde estava para assistir a um show do cantor colombiano Maluma . Por conta disso, o jogador do Manchester City não irá enfrentar o Chelsea , pelo Campeonato Inglês , e nem o Peru, pelas Eliminatórias da Copa.

Nesta sexta, o artilheiro revelou que fraturou uma costela, mas que já havia recebido alta do hospital. "O taxista não viu a curva e patinou. E, quando perdeu o controle, atingimos o poste. Eu quebrei a oitava costela e está doendo bastante. Fui para o hospital, mas me deram alta rapidamente e agora tenho que descansar", disse Agüero em entrevista à Radio Metro, da Argentina.

Por motivos óbvios, o assunto foi comentado durante a entrevista coletiva do técnico Pep Guardiola nesta manhã, um dia antes do confronto com o Chelsea. O espanhol confirmou que o atacante não jogará, porém afirmou que não sabe ao certo o que aconteceu.

"Ele teve um acidente em Amsterdã. Não sou médico. Não sei exatamente o que ele tem, mas ele voltará assim que possível. Ainda não falei com ele. Estava preparando o treino e vou falar com ele. A primeira impressão foi que ele quebrou a costela. Agora, não sei dizer quantos dias ele ficará fora", disse.

"Dia de folga é para curtir. Sou um técnico que não quero treinar todos os dias porque os jogadores precisam descansar, mentalmente e fisicamente", acrescentou Guardiola. Para saber realmente qual a gravidade do problema, o atleta passará por exames mais detalhados no departamento médico do Manchester City.

Antes do acidente, Agüero e Maluma publicaram em seus perfis nas redes sociais o encontro. O argentino estava de folga após a vitória do City sobre o Shakhtar Donetsk, na última terça-feira, por 2 a 0, pela Liga dos Campeões. Na partida, ele perdeu um pênalti.