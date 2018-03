Copa do Mundo Após fratura Filipe Luís pode perder Copa do Mundo 'O lateral-esquerdo acabou sofrendo a lesão aos 17 minutos do segundo tempo'

Foto: Reprodução O Atlético de Madrid confirmou na manhã desta sexta-feira (16), em seu site oficial, o que os brasileiros e seus próprios torcedores não queriam ouvir: Filipe Luís teve uma fratura no perônio da perna esquerda, o que deve tirá-lo da disputa da Copa do Mundo da Rússia. O lateral-esquerdo acabou sofrendo a lesão aos 17 minutos do segundo tempo, quando tentou cortar um chute do atacante português Éder, na vitória por 5 a 1 de sua equipe sobre o Lokomotiv Moscou, fora de casa, pela partida de volta das oitavas de final da Uefa Europa League. A equipe treinada por Diego Simeone, no comunicado, não explicitou o tempo de recuperação de Filipe Luis, mas ela costuma durar entre dois e quatro meses – na maioria dos casos, três. Assim, ele não estaria plenamente curado até o início do Mundial, que inicia em 14 de junho. O Brasil estreia três dias depois, 17, diante da Suíça, em Rostov, às 15h (de Brasília). Filipe havia sido chamado por Tite para os dois próximos amistosos da seleção brasileira, contra Rússia, no dia 23, e Alemanha, no dia 27. A CBF ainda não se pronunciou sobre a lesão, mas a tendência é que Alex Sandro, da Juventus, seja o escolhido pelo treinador, tanto para essas partidas, como também para a Copa. No Mundial de 2010, na Alemanha, o ex-jogador do Figueirense também acabou ficando de fora, desta vez com uma fratura no tornozelo, quando atuava pelo Deportivo La Coruña-ESP. Em 2014, em solo brasileiro, nova ausência, já que Luiz Felipe Scolari preferiu levar Maxwell, então no Paris Saint-Germain. Ele integrou a lista reserva.