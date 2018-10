Famosos Apresentadora de esporte Fernanda Gentil deixa TV Globo

Foto: Reprodução/TV Globo

Fernanda Gentil, apresentadora vai deixar o jornalismo da TV Globo para investir no entretenimento. Ela vai seguir os passos de outros grandes jornalistas como Pedro Bial e Fátima Bernardes.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do UOL, a atração que será comandada por Gentil ainda não definida.

O comando do ‘Esporte Espetacular’ deverá ficar com Bárbara Coelho. A jornalista, inclusive, já substituiu Gentil no programa durante as férias da titular.

A coluna entrou em contato com a assessoria da Globo, que preferiu não comentar sobre a mudança de Gentil.