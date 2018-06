Copa do Mundo Árbitro de vídeo decide placar entre Dinamarca e Austrália "Na cobrança de escanteio a bola bateu na mão do dinamarquês Poulsen"

O VAR, ou simplesmente árbitro de vídeo, entrou mais uma vez em cena no jogo entre Dinamarca e Austrália, e decidiu a marcação de um pênalti a favor da seleção da Oceania, definindo o placar em 1×1.

O time europeu começou melhor o jogo e abriu o placar logo no início do jogo com sua principal estrela, o camisa 10 Eriksen, jogado do Tottenham (Inglaterra), mas viu os os australianos empatarem a partida ainda no primeiro tempo.

Na cobrança de escanteio a bola bateu na mão do dinamarquês Poulsen, mas o lance seguiu. Segundos depois, o árbitro parou a partida para consultar o VAR. O veredicto foi a marcação de pênalti.

Jedinak, capitão da Austrália, que já havia marcado de pênalti no primeiro jogo contra a França, não desperdiçou a cobrança e deixou tudo igual.

A Austrália voltou melhor após o intervalo, mas o jogo seguiu truncado e ninguém conseguiu balançar as redes novamente. Fim de jogo e o 1×1 manteve os australianos vivos no grupo C, e a Dinamarca liderando, com 4 pontos. Logo mais, França e Peru fecham a segunda rodada do grupo.

Fonte: *por Ludyney Moura