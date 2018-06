Copa do Mundo Argentina é salva por Nigéria mas só vale com combinação de Croácia "Os nigerianos abriram o placar aos três minutos da etapa final"

A Nigéria bateu a Islândia por 2 a 0, hoj sexta-feira (22), em Volgogrado, pela 2ª rodada do grupo D, subiu para vice-liderança e decidirá a vaga à próxima fase com a Argentina, última da chave. O resultado não foi ruim para os argentinos, que ainda seguem vivos na Copa, mas precisam vencer a Nigéria e torcer por derrota ou empate da Islândia contra a Croácia, a seleção mais forte do grupo.

Queridinha de grande parte dos torcedores, a Islândia estava disposta a continuar escrevendo história nesta Copa do Mundo, e seguir aprontando para cima das seleções mais tradicionais. Logo aos dois minutos, Sigurdsson cobrou falta com perigo, mas o goleiro Uzoho mandou para fora.

Mas depois disso, os islandeses não conseguiram mais assustar. A Nigéria nem isso fez e nos 45 minutos inicias não conseguiu acertar uma bola no gol adversário. O 1º tempo ficou marcado pelo baixo nível técnico apresentado pelas duas equipes, que ainda lutam para avançar à segunda fase da competição.

O futebol apresentado pela Nigéria em sua sexta Copa da Rússia estava bem distante do que a seleção africana já mostrou em outras Copas. Mesmo assim, a equipe comandada pelo alemão Gernot Rohr conseguiu chegar a vitória.

Os nigerianos abriram o placar aos três minutos da etapa final. Moses arrancou em contra-ataque, e tocou para Musa, que dominou com categoria, deixou a bola quicar a e acertou um belo chute. Depois de acertar o travessão, o próprio Musa voltou a balançar as redes da Islândia.

O atacante recebeu lançamento, ganhou do marcador, tirou o goleiro e fez o segundo. Musa se tornou o maior artilheiro da Nigéria em Copas e o único jogador do país a marcar dois em uma mesma partida de Mundial.

A Islândia ainda teve chance de diminuir em pênalti marcado pelo assistente de vídeo, mas o capitão Sigurdsson cobrou e isolou a bola.