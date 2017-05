Esporte Atleta adota fisiculturismo como estilo de vida e participa de campeonato

Foto: Jhoseff Bulhões

O que era hobby passou a ser estilo de vida, é assim que o atleta Gabriel Galvanini, de 29 anos, define o Fisiculturismo. A paixão pelo esporte começou em 2013, foi quando conheceu o atleta Marinho, que apresentou a modalidade para ele. Mas antes ela já praticava outros esportes, como o vôlei e exercícios físicos.

“Há dez anos eu só malhava e praticava os exercícios. Não tinha o conhecimento que tenho hoje. Conversei com o Marinho, e depois comecei aprofundar mais sobre o fisiculturismo. Foi quando percebi que o esporte era muito mais além daquilo, antes gostava como hobby”, explica.

Para ele, a academia servia apenas como equilíbrio mental. “É um esporte que você tem que está sempre estudando, porque tem sempre algo novo”, comenta sobre a dedicação ao esporte.

Como não tinha condições no início, Galvanini tinha que buscar informações por meio da internet e com pessoas do ramo. Mas era na web que encontrava respostas sobre o fisiculturismo.

Gabriel treina todos os dias e descansa pelos menos 8h

Preparação

Faltando poucos dias para o campeonato estadual de Fisiculturismo, com isso aumenta os treinos e os cuidados com a deita. Mas para quem pensa que é fácil ser um atleta, está enganado, Gabriel explica que ‘’tem que ter disciplina, dedicação, concentração, força e resultado’’.

Os treinos acontecem todos os dias, por dia são feitos seis refeições, além do descanso que ele precisa fazer para manter o foco. “Tento descansar oito horas por dia, mas devo dormir umas seis horas”, conta Gabriel.

Além do investimento que chega a quase 5 mil por mês, o atleta também sofre preconceito por não frequentar baladas, festas e não ter uma vida comum como as das outras pessoas.“Por mais que a gente não vai pra balada e faz dieta. A gente sofre preconceito pelo que a gente faz”, comenta.

Apoio família

Sobre a questão do apoio da família, Gabriel explica que a melhor maneira de convencer os familiares e amigos e mostrando resultados. “A melhor maneira convencê-los é mostrando resultados, o próprio corpo. Meus pais me dão maior força, inclusive tornei um exemplo para eles. Hoje minha mãe faz dieta e já está emagrecendo

Expectativas

Ele explica que sofre preconceito por causa do esporte

Sobre o campeonato, Galvanini está preparado e pode sair vitorioso da competição. Ele conta com a ajuda do treinador Carlos Chudechi, que orienta sobre os treinos. O campeonato Estadual WFF/NABBA acontece no próximo domingo (14), no anfiteatro da Mace, a partir das 14 horas, em Campo Grande.

“A gente faz para está 110 % e não se limita a 100%, nunca subestima os outros, como eu estou me preparando, tem outras pessoas fazendo o mesmo também. As expectativas são boas, a gente tem que está cuidado dos os setores, o trabalho, balada, dieta e treino. Justamente para está preparado para o campeonato”, afirmou.