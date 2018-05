2 sets a 1 Atleta de MS conquista ouro em etapa sul-americana de vôlei de praia "A dsiputa pelo ouro aconteceu Lima, no Peru. É o terceiro ouro da dupla nesta edição do torneio continental"

O Brasil encerrou com chave de ouro a temporada 2018 do Circuito Sul-Americano de vôlei de praia. Tainá e Victoria (Sergipe/Mato Grosso do Sul) venceram neste domingo (13.05) a etapa ‘Finals’ disputada em Lima, no Peru, ao superarem as argentinas Ana Gallay e Fernanda Pereyra por 2 sets a 1 (22/20, 16/21, 9/15). É o terceiro ouro da dupla nesta edição do torneio continental.

Antes mesmo do início da etapa, o Brasil já era o campeão geral da temporada e tinha a vaga aos Jogos Pan-Americanos de 2019 garantida, pois não poderia mais ser alcançado pelos demais países. Nas seis etapas realizadas anteriormente, as duplas brasileiras do naipe feminino haviam subido ao lugar mais alto do pódio em todas. E neste domingo não foi diferente, com o triunfo de virada sobre o time argentino.

"Para nós era muito importante manter o bom papel que os times femininos brasileiros vinham fazendo ao vencer as seis etapas anteriores, por isso vencer esta edição final nos enche de alegria e satisfação. Continuaremos com a nossa preparação, pois no ano que vem o Brasil terá um grande desafio nos Jogos Pan-Americanos de Lima", disse Tainá.

A conquista veio acompanhada de uma grande campanha. Foram cinco jogos, cinco vitórias e somente um set perdido, justamente na decisão do ouro. Ainda neste domingo, horas antes, pela semifinal, as brasileiras haviam superado as uruguaias Fortunati e Bausero por 2 sets a 0 (21/18, 21/15). A medalha de bronze da etapa ficou com as colombianas Diana e Yuli.

“Estamos felizes por manter a regularidade, nossa dupla vem de uma final no SuperPraia, e agora novamente conseguimos um pódio. É um orgulho poder representar bem nosso país e levar mais uma medalha para casa. Vamos voltar a treinar e pensar nos próximos torneios, sempre buscando evoluir cada dia mais”, declarou Victoria.

O Brasil termina a temporada com 1.600 pontos e sete ouros em sete eventos. A Colômbia e a Argentina ficaram na segunda colocação, empatadas com 1.160 pontos no somatório de todas as paradas. No naipe masculino, o Brasil conquistou o título geral em abril, com ouro de Vitor Felipe e Guto (PB/RJ) na etapa Finals disputada na Argentina.

O ranking geral do Circuito Sul-Americano é feito apenas para os países, contando a pontuação da dupla mais bem colocada das nações em cada parada, mesmo que um país tenha mais de uma dupla no pódio. No Finals, os campeões somam 400 pontos, o vice, 360, o terceiro colocado, 320, reduzindo 40 pontos em cada posição seguinte.