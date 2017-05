Esporte Atletas da Capital faturam estadual de Beach Tennis

Terminou nesta segunda, feriado do trabalhador, a segunda etapa do Circuito Estadual de Beach Tennis. A competição reuniu 86 atletas na Lagoa Maior, na cidade de Três Lagoas, a 320 km da capital e somou pontos para o ranking estadual da modalidade.

Pela categoria principal, a dupla formada pelas atletas Eva Regina e Raissa Caroline, eleitas melhores do estado em 2016, ficou com o título ao vencer Rafaela Echeverria e Gabriella Jesus. Já na masculina, Jailson Paz e Leonardo Martins, campeões da primeira etapa, foram derrotados por Luis Ancelmo e Haryson Amaral. Na categoria dupla mista, Rafaela Echeverria e Luis Ancelmo venceram Raissa Caroline e Matheus Medeiros.

As disputas foram ainda nas categorias B (intermediária) e C (iniciante), com destaque para os atletas Leonardo Correa e Lucas Gonzales, campeões da dupla masculina B e Felipe Nishi e João Nishi, dupla de Três Lagoas, campeões da dupla masculina C.

De acordo com o diretor técnico da Federação de Beach Tennis, professor Maxsandro Pio, Três Lagoas, passa a fazer parte do Circuito, com uma das etapas garantidasna temporada 2017. “O torneio aqui foi muito bom, bem organizado e ficamos surpresos com o grande número de atletas participantes, por isso a cidade passa a fazer parte do Circuito estadual”, revela o professor.

O próximo desafio dos atletas sul-mato-grossenses é a Copa Rio que começa na próxima sexta-feira, 05/05/2017, na cidade de Niterói no Rio de Janeiro, com 708 atletas inscritos de 12 países. Entre os representantes sul-mato-grossenses esta Eva Regina, Jailson Paz, Tiago Santos e Lucas Gonzales.