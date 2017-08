Neymar Barça abre denúncia contra Neymar e cobra R$ 31 milhões do craque Clube catalão alega quebra de contrato por parte do jogador brasileiro

O Barcelona informou nesta terça-feira (22) que entrou com uma ação contra Neymar na Real Federação Espanhola de Futebol. O clube catalão quer que o brasileiro pague 8,5 milhões de euros (cerca de R$ 31,20 milhões), valor recebido pelo craque em sua última renovação de contrato. A diretoria do Barça alega quebra de contrato por parte do atual camisa 10 do PSG.

Além disso, o documento divulgado pelo Barcelona aponta que o Paris Saint-Germain terá que assumir o pagamento do valor cobrado, caso Neymar não possa pagar. A diretoria da equipe catalã ressalta que está apenas defendendo seus interesses, após o atleta decidir que não vestiria mais a camisa do clube, mesmo tendo contrato até 2021.

Neymar se transferiu para o Paris Saint-Germain mediante a pagamento de multa rescisória pelos franceses no valor de 222 milhões de euros, algo em torno de R$ 814 milhões.

Veja o comunicado emitido pelo time espanhol (aqui).