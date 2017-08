Barcelona confirma que Neymar vai deixar o clube Jogador foi ao centro de treinamento para se despedir dos companheiros nesta quarta e agora tem caminho livre para assinar com PSG

Foto: Josep Lago/AFP

O Barcelona confirmou nesta quarta-feira que Neymar disse a seus companheiros que deixará o clube catalão para jogar no Paris Saint Germain. O brasileiro se apresentou na manhã desta quarta-feira no centro de treinamentos Joan Gamper, onde deveria participar de uma sessão de treinos. Poucos minutos depois, no entanto, o jogador deixou as instalações do clube catalão, após se despedir de seus companheiros.

“O treinador (Ernesto Valverde) lhe deu permissão para não treinar e resolver seu futuro”, informou a equipe catalã. Neymar encerra, assim, uma história de quatro anos e nove grandes títulos no Barcelona, incluindo uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e duas ligas espanholas.O jogador agora tem caminho livre para oficializar sua ida ao Paris Saint-German, que estaria disposto a pagar a multa rescisória de 222 milhões de euros (809 milhões de reais) para ter o jogador. Neymar tornaria-se, com sobras, o jogador mais caro da história do futebol, superando em mais que o dobro a negociação de Paul Pogba, atual líder do ranking.

(Com EFE)