Futebol Barcelona desiste de Philippe Coutinho, diz jornal espanhol Coutinho chegou a pedir para ser transferido e ainda não jogou as últimas cinco partidas pelo clube inglês

O Barcelona pode ter desistido de vez de contratar o brasileiro Philippe Coutinho. Segundo apuração do jornal espanhol Sport, o clube catalão teve mais uma proposta recusada pelo Liverpool, time atual do jogador.

Coutinho chegou a pedir para ser transferido e ainda não jogou as últimas cinco partidas pelo clube inglês, alegando dor nas costas. No entanto, o Liverpool ainda assim não quis abrir mão do craque e disse 'não' para todas as investidas do Barcelona.