Esportes Bayern demite Ancelotti após derrota na Liga dos Campeões

Um dia após a derrota para PSG na Liga dos Campeões, por 3 a 0, o Bayern de Munique demitiu o treinador italiano Carlo Ancelotti. Campeão do Alemão na temporada 2016/2017, Ancelotti faz uma campanha mediana este ano, em terceiro no nacional e com uma derrota expressiva na Liga dos Campeões.

Há pouco mais de um ano no time, Ancelotti já havia dado pistas de que deixaria a equipe. Aos 58 anos, o treinador já foi campeao europeu pelo Milan e pelo Real Madrid.