Semi-final Bélgica realiza treino tranquilo antes de partir para São Petersburgo "Enfrentará a França amanhã em busca de uma vaga na final do torneio"

A Bélgica realizou nesta segunda-feira o último treino no Moscow Country Club, onde a seleção do país está concentrada desde o início da Copa do Mundo, antes de partir para São Petersburgo, onde enfrentará a França amanhã em busca de uma vaga na final do torneio.

Sob o comando do técnico Roberto Martínez, o elenco treinou durante mais de 30 minutos. A delegação viajará nesta tarde e não haverá treino oficial ou reconhecimento de campo no Estádio Krestovsky, que os belgas verão pela primeira vez minutos antes da semifinal.

O único desfalque belga para a próxima partida é o lateral-direito Thomas Meunier, que está suspenso por ter recebido o segundo cartão amarelo no torneio durante a vitória por 2 a 1 sobre o Brasil.