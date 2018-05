"Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike" Bodoquena receberá 950 ciclistas para desafio mountain bike

Pela 3ª vez, o município de Bodoquena, localizado no interior de Mato Grosso do Sul, será palco do "Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike". A prova desportista promovida equipe "Atitude Aventuras & Desafios" acontece no próximo dia 27 de maio e contará com mais de 950 participantes.

O desafio já faz parte do calendário esportivo do Estado e vem conquistando cada vez mais ciclistas de vários lugares do Brasil e do exterior. Nesta edição, os inscritos disputarão a prova entre as categorias Pró, Sport e Turismo, com aproximadamente, 96KM, 57Km e 25 Km, respectivamente.

De acordo com Gleice Carpi, integrante da equipe organizadora, os desafios de mountain bike promovidos pela "Atitude Aventuras & Desafios" visam incentivar a prática esportiva, além de fomentar o turismo esportivo nos locais onde eles acontecem.

"Primeiro buscamos promover os eventos em regiões do nosso Estado onde predomine a natureza, para proporcionar bem-estar aos participantes. Mas procuramos também em fomentar o turismo esportivo naquele local, de modo que a comunidade seja retribuída economicamente e que sua cultura seja propagada", explica.

Confira a lista de inscritos clicando no link: https://goo.gl/ofnVdC

Local da prova

O município de Bodoquena localiza-se na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 269 km de Campo Grande (capital) e é uma das promessas para o ecoturismo no Estado em razão do seu forte potencial natural.

A Serra da Bodoquena abriga a maior área contínua de Mata Atlântica do interior do Brasil.

Rios como o Betione, Salobra e o Campina exibem cursos de águas cristalinas, consequência da grande porção de calcário presente nos recursos hídricos.