Esporte Bolsa Atleta abre novas inscrições até 6 de setembro Após cadastro no site do Ministério do Esporte, os atletas terão até o dia 13 de setembro para enviar a documentação necessária

Valores das bolsas repassadas aos atletas variam de R$ 370 a R$ R$ 3.100 Foto: Arquivo/Agência Brasil

O Ministério do Esporte abriu, nesta quinta-feira (31), uma nova janela de inscrições para o programa Bolsa Atleta exercício de 2017. Os atletas interessados podem se inscrever até o dia 6 de setembro exclusivamente no portal do Ministério do Esporte.

Após o cadastro, os atletas terão até 13 de setembro para enviar a documentação necessária. A publicação da lista dos contemplados está prevista para a segunda quinzena de novembro, e os atletas terão 30 dias para assinar o Termo de Adesão.

Podem concorrer atletas que tenham obtido bons resultados em competições nacionais e internacionais de suas modalidades e que estejam vinculados a uma entidade de prática desportiva. Esportistas da categoria Estudantil devem estar regularmente matriculados em instituição de ensino, pública ou privada.

As competições qualificatórias à bolsa são indicadas pelas confederações das modalidades olímpicas ou pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), no caso dos esportes paralímpicos. Os atletas contemplados na categoria de bolsa Estudantil são selecionados nos Jogos Escolares e nos Jogos Universitários Brasileiros.

O edital prevê a concessão de bolsas nas categorias Atleta de Base (R$ 370), Estudantil (R$ 370), Nacional (R$ 925), Internacional (R$ 1.850) e Olímpica/Paralímpica (R$ 3.100). O atleta contemplado receberá o equivalente a 12 parcelas do valor definido na categoria a partir do mês subsequente à assinatura do Termo de Adesão.

Bolsa Atleta

Considerado o maior programa de patrocínio esportivo individual e direto do mundo, a ação é uma das iniciativas do governo federal que tem contribuído para a formação de atletas que representem o País em competições de nível nacional e internacional.

Desde a criação do programa, em 2005, cerca de 23 mil atletas brasileiros foram patrocinados, por meio de 52 mil bolsas. O investimento ultrapassa a marca de R$ 897 milhões. No exercício de 2016, 7.297 atletas foram patrocinados, destes, 6.217 eram de modalidades olímpicas/paralímpicas.