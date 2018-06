Esporte Bolsa-atleta e Bolsa-técnico paga primeira parcela do benefício "São mais de R$ 100 mil mensais; ao todo serão 12 parcelas do benefício"

Assinatura do governador Reinaldo Azambuja para a adesão dos Programas Foto: Reprodução/Chico Ribeiro

Mais de 180 desportistas recebem, neste mês de junho, a primeira parcela do Bolsa-atleta e Bolsa-técnico. São mais de R$ 100 mil mensais, investidos pelo governo, os valores mensais são destinados ao Bolsa-atleta Estudantil, Nacional e Pódio-complementar e Bolsa-técnico I e II; ao todo serão 12 parcelas do benefício.

Patrick Pisoni é paratleta de Canoagem e recebe o benefício da Bolsa-atleta pódio. Foto: Reprodução

Um dos beneficiados deste ano é Patrick Pisoni, que é paratleta de Canoagem e recebe o benefício da Bolsa-atleta pódio complementar pela segunda vez, o desportista já foi campeão brasileiro sul-americano de Canoagem em 2016 e irá disputar o brasileiro deste ano em Curitiba. Há três anos e meio pratica o esporte, que veio como forma de reabilitação. Atualmente o esportista sonha com a medalha olímpica nas Paraolimpíadas de 2020.

“Estou me preparando para as competições, mas a minha principal meta é conseguir vaga nas Paraolimpíadas, a minha prova de caiaque 200 m exige muita técnica. Treino no Parque das Nações Indígenas e também em casa, consegui comprar um caiaque ergômetro [simulador de remadas] que posso treinar fora d’água, o benefício do Bolsa-atleta me ajudou a adquirir esse aparelho que me auxilia nos treinos e na melhora do meu desempenho técnico”.

O objetivo da bolsa além de recompensar e melhorar o desempenho dos atletas e técnicos de diversas modalidades que representam Mato Grosso do Sul nas competições é incentivar a prática do esporte e a descoberta de novos talentos do Estado.