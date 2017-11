Bonito receberá última etapa do estadual de Beach Tennis

A cidade de Bonito, a cerca de 300 km de Campo Grande, vai receber nos dias 9 e 10 de dezembro, a última etapa do Circuito Sul-mato-grossense de Beach Tennis 2017. No torneio serão definidos os melhores atletas do ano nas categorias iniciante, intermediária e avançada.

De acordo com o diretor da Federação, professor Yujiro Matsuo, a disputa no ranking esta acirrada porque apenas os oito melhores garantem vaga para a competição que define o Rei e a Rainha da Praia do Beach Tennis sul-mato-grossense. “A etapa em Bonito é muito importante pois é a última chance de pontuação para o ranking estadual em 2017” revela Yujiro.

A modalidade esta crescendo tanto no estado que o calendário 2018 já prevê pelo menos, quatro etapas em cidades no interior do estado. O presidente da Federação, Arthur Mário, explicou que a ideia é justamente levar a modalidade a mais municípios sul-mato-grossenses. “Este ano das nossas 5 etapas, uma foi em Três Lagoas e a última será em Bonito, totalizando duas no interior do estado” completa Arthur.

Em Bonito, são seis categorias que serão disputas no Balneário Municipal, com apoio da prefeitura e Secretaria de Esporte do município. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do email beachtennisfbtms@gmail.com