Brasil vence Japão com participação do árbitro de vídeo Primeiro gol brasileiro veio com pênalti, marcado com ajuda do VAR

Gols brasileiros vieram todos no primeiro tempo do jogo (Denis Charlet/AFP)

Com algumas participações do árbitro de vídeo, o Brasil venceu o Japão por 3 a 1 na manhã desta sexta-feira, em Lille, na França, no penúltimo amistoso preparatório antes do sorteio para a Copa do Mundo de 2018. Danilo, Jemerson, Thiago Silva, Giuliano e Willian foram testados no time titular.

Com nove minutos o Brasil abriu o placar graças ao árbitro de vídeo. Um jogador japonês segurou Fernandinho na área em cobrança de escanteio favorável aos brasileiros, mas o juiz não viu. Após consultar o vídeo, marcou pênalti que foi convertido por Neymar, que chegou a oito gols contra os japoneses pela seleção em quatro jogos.Aos 16 Neymar teve a chance de ampliar em novo pênalti, dessa vez cometido em cima de Gabriel Jesus. Kawashima defendeu e mandou para escanteio. Após a cobrança, a defesa japonesa rebateu mal e Marcelo, da entrada da área, acertou um chute no ângulo do goleiro, marcando o segundo. O terceiro veio aos 35, após ótima troca de passes da seleção. Danilo cruzou e a bola chegou limpa para Gabriel Jesus, que na pequena área completou para o gol.

Na segunda etapa, Cássio, Alex Sandro, Douglas Costa, Diego Souz, Taison e Renato Augusto ganharam chance e o árbitro de vídeo voltou a entrar em ação, dessa vez contra o Brasil. Aos 10 minutos, Neymar deixou a mão na cara de um adversário e recebeu o cartão amarelo após a consulta do árbitro.

O Japão criou alguns lances de perigo durante o jogo, como aos 28 do primeiro tempo, em que Yoshida cobrou uma falta no travessão. No segundo tempo, a equipe foi superior ao Brasil em muitos momentos e chegou ao gol no minuto 17, com Makino, que subiu mais que Jemerson e marcou de cabeça, após cobrança de escanteio. Aos 39, os japoneses marcaram outro gol de cabeça, que foi anulado por impedimento.

Na próxima terça-feira, a seleção brasileira enfrenta a Inglaterra em Londres, às 18 horas (de Brasília). Esse será o último amistoso do time antes do sorteio que define os grupos da próxima Copa do Mundo.