Brasileirão Brasileirão retorna aos gramados nesta quarta-feira: confira os jogos O líder Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã; competição está 13ª rodada

Foto: © Gilvan de Souza / Flamengo

O Campeonato Brasileiro volta aos gramados nesta quarta-feira (17), após a pausa para a Copa do Mundo. Teremos cinco partidas hoje e cinco amanhã, todas válidas pela 13ª rodada da competição.

O destaque fica por conta do duelo entre Flamengo e São Paulo, que acontecerá no Maracanã. O rubro-negro carioca está na liderança do Brasileirão, com 27 pontos. Já o tricolor paulista ocupa a terceira colocação, com 23 pontos

Confira abaixo os jogos desta quarta:

Ceará x Sport Recife - 19h30

Vitória x Paraná - 21h

Flamengo x São Paulo - 21h45

Corinthians x Botafogo - 21h45

Grêmio x Atlético Mineiro - 21h45