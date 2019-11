ESPORTE Camapuense é convocado para última etapa de treinamento da seleção de judô paralímpico O judoca de 22 anos conquistou a medalha de ouro no Parapan de Lima, realizado de 23 de agosto a 1º de setembro

Luan Simões Pimentel foi convocado, na segunda-feira Foto: Divulgação

Luan Simões Pimentel foi convocado, na última segunda-feira (11), pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) para a última etapa de treinamentos deste ano da seleção brasileira de judô paralímpico. Os atletas vão se reunir no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo-SP. As equipes de futebol de 5 (principal e sub-23) e goalball também foram chamadas.

A CBDV decidiu manter a base da seleção de judô desta temporada, marcada por intensas competições dentro e fora do Brasil, incluindo os Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru. A preparação dos judocas na capital paulista ocorrerá de 1º a 20 de dezembro, a mais extensa entre as modalidades.

O período de treinamentos visa o IBSA Judo American Championship, que corresponde ao Parapan da modalidade. A competição será realizada em Montreal, no Canadá, de 10 a 15 de janeiro. “Os critérios para a convocação são os resultados dos últimos campeonatos, o desempenho nos treinamentos e a evolução técnica. O objetivo da fase é a preparação final visando o Parapan que será realizado no início de janeiro e também pensando no ano de 2020", afirma o técnico Alexandre Garcia, da seleção de judô, em entrevista à assessoria de imprensa da CBDV.

Luan Pimentel, natural de Camapuã, é da categoria até 73 quilogramas (kg). O judoca de 22 anos conquistou a medalha de ouro no Parapan de Lima, realizado de 23 de agosto a 1º de setembro. O sul-mato-grossense tem baixa visão devido ao albinismo e é presença constante nas convocações do selecionado verde e amarelo.

O camapuense é um dos contemplados pelo programa Bolsa-Atleta, na categoria Pódio Complementar, do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Em 2017, Pimentel recebeu o “Prêmio Fundesporte: Troféu Ubyratan Leite de Arruda”, como atleta destaque, por demonstrar garra, dedicação e superação em competições, levando o nome de Mato Grosso do Sul.

*Com assessoria.