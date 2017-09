Esporte Campo Grande recebe abertura da temporada do Circuito Brasileiro de Vôlei com novidades e mais dupla

Foto: Confederação Brasileira de Volei (CBV)

Da redação, no Rio de Janeiro (RJ) – A temporada 2017/2018 do Circuito Brasileiro de Vôlei de praia está perto do saque inicial. A primeira etapa acontece a partir desta quarta-feira (13.9) até domingo (17.9), na Capital sul-mato-grossense. O torneio apresentará novidades aos fãs, com inclusão de classificatório, mais dias de jogos e mais duplas na fase principal. As finais serão transmitidas ao vivo no SporTV.

Os jogos acontecem no Parque das Nações Indígenas, com entrada franca à torcida. As partidas da quadra central também terão transmissão ao vivo pelo Facebook da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Antes da competição, os atletas também farão ações sociais e tardes de autógrafo em Campo Grande.

A competição passou de 16 para 24 times na fase de grupos, em ambos os gêneros. A definição das duplas acontece de duas maneiras. Os primeiros 16 times mais bem colocados no ranking nacional entram direto na fase principal, enquanto as outras oito duplas saem do classificatório, que ocorre na quarta (feminino) e quinta-feira (masculino).

O classificatório conta com até 32 times que disputam partidas eliminatórias diretas, com os últimos oito ‘sobreviventes’ finais avançando para a fase de grupos.

As 24 duplas disputam a fase de grupos em seis grupos de quatro times. Os primeiros e segundos colocados de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados vão para as oitavas de final. Desta etapa em diante o torneio segue em formato eliminatório direto até a decisão. A final feminina acontece na noite de sábado (16.9), enquanto a disputa do ouro no torneio masculino fica para a manhã de domingo (17.9).

Campo Grande pela 18ª vez

A primeira etapa de Circuito Brasileiro sediada na cidade foi em 1994, ainda nos primeiros anos do tour. Desde então foram 17 eventos, sendo 12 do tipo Circuito Brasileiro, o último na temporada passada. De 2012 a 2015 as etapas realizadas foram do Circuito Challenger, assim como a que aconteceu em 2002 (veja todos abaixo).

No torneio masculino, as 16 duplas já garantidas pelo ranking são Álvaro Filho/Saymon (PB/MS), Alison/Bruno Schmidt (ES/DF), Evandro/André Stein (RJ/ES), Pedro Solberg/George (RJ/PB), Vitor Felipe/Guto (PB/RJ), Oscar/Thiago (RJ/SC), Hevaldo/Arthur Lanci (CE/PR), Léo Gomes/Ferramenta (RJ), Gilmário/Bernardo Lima (PB/CE), Moisés/Bruno (BA/AM), Benjamin/Averaldo (MS/TO), Jô/Léo Vieira (PB/DF), Anderson Melo/Pedro Marins (RJ), Pedro Henrique/Felipe Cavazin (PB/PR), Jeremy/Harley (RJ/DF) e Allison/Márcio Gaudie (RJ).

Já as 16 duplas femininas classificadas pelo ranking são Larissa/Talita (PA/AL), Ágatha/Duda (PR/SE), Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), Elize Maia/Taiana (ES/CE), Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ), Josi/Lili (SC/ES), Juliana/Carol Horta (CE), Val/Ângela (DF/RJ), Victoria/Tainá (MS/SE), Carol Solberg/Maria Elisa (RJ/PE), Naiana/Rachel (CE/RJ), Sandressa/Neide (AL), Andrezza/Izabel (AM/PA), Renata/Andressa (RJ/PB), Erica Freitas/Rafaela (MG/PA) e Vitoria/Juliana Simões (RJ/PR).

O Circuito Brasileiro 2017/2018 é composto por sete etapas, três delas que ocorrem até o final deste ano, enquanto outras quatro serão realizadas em 2018, com cidades e datas a definir. Além de Campo Grande, o tour nacional passará por Natal (RN), de 18 a 22 de outubro, e Itapema (SC), de 15 a 19 de novembro.

Credenciamento

Os jornalistas e fotógrafos interessados em realizar a cobertura da etapa de Campo Grande (MS) do Circuito Brasileiro Open devem enviar pedido de credenciamento com nome completo, função, veículo e RG para o e-mail imprensa@volei.org.br. A retirada das credenciais será realizada na própria arena, na sala de imprensa, de quarta-feira (13.9) até sábado (16.9), das 8h às 17h.

Os profissionais deverão apresentar-se com o crachá funcional do veículo pelo qual trabalham ou com uma carta de solicitação de credenciamento em papel timbrado do mesmo, assinado pelo chefe de reportagem ou editor. Os jornalistas Rogério Lauback (21 99422-7157) e Renan Rodrigues (21 99290-4767) farão o credenciamento e auxiliarão os jornalistas.

Campeões em Campo Grande (MS)

1994 – Campo Grande – Adriana/Mônica (RJ) e Aloizio/Emanuel (PR)

1995 – Campo Grande – Isabel/Shelda (RJ/CE) e Paulão/Paulo Emílio (BA)

1996 – Campo Grande – Jaqueline/Sandra (RJ) e Anjinho/Loiola (RJ/ES)

1998 – Campo Grande – Adriana Behar/Shelda (RJ/CE) e Tande/Giovane (RJ/MG)

2001 – Campo Grande – Adriana Behar/Shelda (RJ/CE) e Márcio/Benjamin (CE/MS)

2002 – Campo Grande – CHALLENGER – Monica Monteiro/Val (RS/RJ) e Guto/Jorge (SP/PB)

2003 – Campo Grande – Adriana/Behar/Shelda (RJ/CE) e Ricardo/Emanuel (BA/PR)

2005 – Campo Grande – Ana Paula/Shaylyn (MG/CE) e Márcio/Fábio Luiz (CE/ES)

2006 – Campo Grande – Juliana/Larissa (CE/PA) e Ricardo/Emanuel (BA/PR)

2007 – Campo Grande – Juliana/Larissa (CE/PA) e Márcio/Fábio Luiz (CE/ES)

2008 – Campo Grande – Juliana/Larissa (CE/PA) e Ricardo/Emanuel (BA/PR)

2010 – Campo Grande – Juliana/Larissa (CE/PA) e Alison/Emanuel (ES/PR)

*2012 – Campo Grande – Andrezza/Chell (AM/DF) e Lipe/Beto Pitta (CE/RJ)

*12/13 – Campo Grande – Vivian/Pri Lima (PA/RJ) e Léo Gomes/Daniel Souza (RJ)

*2014 – Campo Grande – Val/Ângela (RJ/DF) e Allison/Guto (SC/RJ)

*2015 – Campo Grande – Val/Ângela (RJ/DF) e Daniel Souza/Fábio Guerra (RJ)

2016/2017 – Campo Grande – Larissa/Talita (PA/AL) e Ricardo/André Stein (BA/ES)

SERVIÇOS

Entrada Franca

Data: Quarta-feira (13.09) a domingo (17.09)

Local: Parque das Nações Indígenas, Av Afonso Pena

Horários: Quinta-feira: das 8h às 15h30;

Sexta-feira: das 8h às 16h;

Sábado: das 8h às 13h, intervalo, e das 16h30 às 20h30

Domingo: das 9h30 às 12h30