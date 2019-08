Campeão Campo-grandense é tricampeão pan-americano nos 200 metros borboleta Leonardo de Deus completou a prova em 1min55se86, com vantagem de 1s49 perante o vice-campeão

Léo de Deus exibe a medalha dourada no pódio dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru Foto: (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

O campo-grandense Leonardo de Deus, 28 anos, conquistou medalha de ouro nos 200 metros borboleta da natação, na madrugada de hoje, pelos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. O atleta chegou a sua terceira dourada nesta prova pela competição.

Léo de Deus completou a disputa em 1min55se86, com vantagem de 1s49 perante o norte-americano Samuel Pomajevich, vice-campeão. A medalha de bronze ficou com o colombiano Jonathan David Gómez. Também brasileiro, Luiz Altamir terminou a prova na quarta posição.

O sul-mato-grossense foi campeão dos 200 metros nado borboleta pela primeira vez no Pan de 2011, realizado em Guadalajara, no México. Ele repetiu o feito em Toronto, no Canadá, quatro anos depois.

No currículo em Jogos Pan-Americanos, Léo de Deus ainda traz também uma prata no revezamento 4x200 metros livre em Guadalajara-2011; e dois bronzes em Toronto-2015 – nos 200 metros nado costas e nos 400 metros livre.

Leonardo de Deus chegou às pressas para a disputa do Pan no Peru. Ele foi mal na seletiva brasileira e ficou só em 17º em um ranking no qual apenas os 16 primeiros seriam chamados. O nadador chegou a acionar a Justiça Desportiva para ser convocado, mas conseguiu vaga após suspensão de Gabriel Santos, que, mesmo classificado, testou positivo em exame antidoping e foi desconvocado.