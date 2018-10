Copa CBF anuncia árbitro da final da Copa do Brasil

A grande final da Copa do Brasil já tem arbitragem definida. Em sorteio realizado nesta segunda-feira, na sede da CBF, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA-RJ) foi selecionado para o duelo entre Corinthians e Cruzeiro, em São Paulo. Nas laterais do campo, ele será auxiliado pelos assistentes Rodrigo Correa (FIFA-RJ) e Bruno Boschilia (FIFA-RJ).

A videoarbitragem também será comandada por um integrante do quadro da FIFA. Um dos árbitros de vídeo brasileiros na Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO) será o responsável pelo VAR na Arena Corinthians.

A Copa do Brasil será decidida na próxima quarta-feira, com o duelo entre Corinthians e Cruzeiro. A bola rola às 20h45 (MS) na Arena Corinthians, em São Paulo. O primeiro jogo foi vencido por 1 a 0 pelo Cruzeiro, em Belo Horizonte. A Copa do Brasil conta com a tecnologia do árbitro de vídeo desde as quartas de final.

Confira a escala completa da arbitragem:

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães - RJ (FIFA)

Árbitro Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa - RJ (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Bruno Boschilia - RJ (FIFA)

Quarto Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima - RS (CBF)

Quinto Árbitro: Luiz Claudio Regazone - RJ (CBF)

Analista de Campo: Ricardo Mauricio Ferreira de Almeida - BRA (CBF)

Árbitro de Vídeo: Wilton Pereira Sampaio - GO (FIFA)