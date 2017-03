ClÃ¡ssico 'comerÃ¡rio' promete na quarta e Novo depende de resultado

Futebol MS Clássico 'comerário' promete na quarta e Novo depende de resultado

Cinco jogos movimentaram a 9ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Company 2017. Foram 20 gols marcados com média até o momento de quatro por partida.

No sábado (18), o Corumbaense aplicou a maior goleada da competição até o momento. Jogando no Arthur Marinho, o carijó fez 5 a 1 em cima do Urso e chegou a 17 jogos de invencibilidade.

Juninho, Tosta, Romarinho, Maycon e Mutuka fizeram para o carijó enquanto Falcão descontou para o Urso. O Corumbaense tem 16 pontos e está na 2ª colocação do grupo B.

Mesmo com a goleada sofrida, o Urso garantiu a classificação para as quartas de final. Isto porque no domingo (19), o Ivinhema empatou em casa com o Sete de Setembro por 1 a 1.

O jogador Biriba marcou para o azulão do vale, enquanto Tarracha empatou para o atual campeão Estadual. O Ivinhema termina sua participação em casa sem nenhuma vitória em 2017. Ao todo, são seis jogos sem vencer no Saraivão.

A última vitória foi em 25 de março de 2016 quando fez 5 a 1 no Sete de Setembro. O empate eliminou qualquer chance de classificação do Ivinhema que agora luta apenas contra o rebaixamento contra o maior rival Naviraiense.

O jacaré do cone sul foi até Rio Brilhante e acabou com a invencibilidade do Águia Negra no Ninho. Vitória por 2 a 1 e esperança ainda da permanência na série A e acabou com uma sequência de nove jogos sem vitória.

Xandão e David marcaram para o Naviraiense, enquanto Tyty descontou para o Águia Negra. O Naviraiense na última rodada recebe o Ivinhema e precisa vencer para escapar da 'degola'.

Já o Águia precisa de um empate para garantir o 1º lugar do grupo diante do Urso em Mundo Novo. Em Chapadão do Sul, o União/ABC não tomou conhecimento e goleou a Serc por 4 a 1, - Que "sapeco".

Marcelo, Everton e Soares, marcaram para o tricolor da Capital enquanto Taboca descontou para a Serc. Com a goleada, o União deixou a zona da 'degola' com 11 pontos e colocou a Serc com nove.

Em Campo Grande, o Novo saiu perdendo do Costa Rica por 2 a 2 mas buscou o empate nos cinco minutos finais. Digão e Maílson marcaram para a cobra do norte enquanto Andrinho marcou os dois do Novo.

Com o empate, o Novo segue na vice-liderança com 12 pontos e não tem mais ameaça de rebaixamento. Caso o Operário vença o Comercial no clássico "comerário" da quarta-feira (22), o Novo garantirá sua classificação.

Já o Costa Rica é o 5º colocado e pode se classificar mas também poderá ser rebaixado.

Galo cai na Copa Verde

Com golaço de bicicleta de Alex Júnior, o Luziânia venceu o Operário por 1 a 0 no estádio Zezinho Roriz em Luziânia, jogo de volta da 1ª fase da Copa Verde e garantiu a classificação.

Após empate no jogo de ida por 1 a 1, o galo precisava da vitória que não aconteceu. Agora o Operário foca suas atenções no Estadual e tem o clássico contra o Comercial na próxima quarta-feira(22) às 20h45 no Morenão.

O galo precisa de um ponto para garantir matematicamente o 1º lugar do grupo A. Já o Comercial se vencer, garantirá a sua classificação. (Com FFMS).