GOLEADA Com 1 gol por minuto de Bruno Henrique, Flamengo vence Corinthians por 4 a 1 Há 17 jogos invicto, Rubro-Negro ocupa a ponta do Campeonato Brasileiro

Bruno Henrique foi o destaque da partida com 3 gols Foto: Thiago Ribeiro/Agif/CBF

O Flamengo derrotou o Corinthians por 4 x 1 ontem, domingo (3), no Maracanã, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder na competição, o time arrancou resultado surpreendente, que contou com dois gol no final do primeiro tempo, e outro nos primeiros 20 segundos do segundo tempo, todos eles feitos pelo camisa 27 do Rubro-Negro, Bruno Henrique. Avaliado o atacante fez um gol por minuto. Com isso, o urubu mantém a vantagem de 8 pontos em relação ao vice-líder Palmeiras.

Mesmo jogando em casa, o Flamengo encontrava dificuldades diante de um Corinthians que se defendia muito bem no primeiro tempo. Assim, o primeiro gol saiu apenas aos 42 minutos de partida, quando o juiz marcou pênalti a favor da equipe carioca.

Bruno Henrique foi para a cobrança, o goleiro Cássio chegou a defender, mas a bola escapou e no rebote Bruno aproveitou para abrir o marcador aos 45 minutos.

Um minuto depois, Gerson recuperou uma bola na saída do Corinthians, fez um passe cirúrgico para o camisa 27 marcar o seu segundo no Maracanã, em uma cobertura sobre o goleiro Cássio. Aos 46 2 a 0 para o Flamengo, com esse resultado acabou o primeiro tempo.

Após o retorno do intervalo. O juiz apitou, a bola começou a rolar pelo canto esquerdo, Flamengo atacou, Bruno pegou ela em velocidade e em apenas 20 segundos marcou seu terceiro na partida, com chute colocado, sem chance para o goleiro corintiano.

Com isso, o flamengo tirou o pé. Calor de 34ºC no Rio de Janeiro dava para ser sentido na imagem transmitida pelas emissoras brasileiras. Há seis minutos do segundo tempo, Mateus Vital fez 1 para o Corinthians em, em um cruzamento espetacular de Pedrinho.

Contudo, o rubro-negro carioca ampliou com Vitinho aos 21 minutos. O camisa 11 recebeu na intermediária e acertou um chute muito forte de esquerda, marcando um golaço, premiado com beijo na nuca dado pelo Mrs. Técnico Jorge Jesus, do Flamengo

O placar ficou 4x1. O time carioca chega à marca de 17 jogos de invencibilidade nesta edição da competição.