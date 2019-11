ESPORTE Com a presença do professor de Chuck Norris, lutadores de MS foram homenageados em SP Com medalhas Grandes Mestres a Assembleia Legislativa de SP realizou Encontro Internacional dos Grandes Mestres das Artes Marciais

Os atletas campo-grandenses e o americano Bill Wallace. Foto: Divulgação

Em evento realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo, no sábado (09), foram homenageados os atletas campo-grandenses, José Sizandro Piccinin: Grão-Mestre, responsável pelo Sistema Combate Leve de Artes Marciais/Inter estilos; e seus Faixas Pretas, Wagner Siqueira, Rafael Medeiros, João Jacaré e Paulo Sá, no Encontro Internacional dos Grandes Mestres das Artes Marciais.

Conforme o Diretor de Marketing do Sistema Combate Leve/Interestilos de Artes Marciais, João Jacaré, os atletas receberam o Diploma de Grande Mestre e a medalha comemorativa do evento que teve o Lançamento do Livro de 11 anos “Especial Américas”, que tem como responsáveis o Deputado Estadual Castello Branco (PSL) e autor do livro Fábio Amador Bueno.

Grão Mestre José Sizandro Piccinin com o famoso Bill Wallace. Foto: Divulgação

Participaram do evento grandes nomes da pratica do esporte, o americano Bill Wallace considerado um dos chutes mais rápido do mundo e professor de grandes nomes como autor americano Chuck Norris, Jean Claude Van Damme, cantor Elvis Presley entre outros. O famoso Joe Corley presidente da Associação Americana de Caratê, Grão-Mestre de Taekwondo e ator de filmes Fábio Goulart (O Shaolin do Sertão) entre outras personalidades do mundo das artes marciais, o Sistema Combate Leve/Interestilos de Artes Marcias esteve representando Mato Grosso do Sul no encontro.

Segundo o Grão-Mestre José Sizandro Piccinin eventos desse estilo demonstram a importância das Artes Marciais na sociedade e poder que elas têm para transformar vidas, sendo essencial para fazer uma sociedade mais justa e fraterna.