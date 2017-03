Esporte Com estrela do futebol, Jogo do Bem acontece em maio na Capital

A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a Fundação Cafu, reunirá estrelas do futebol brasileiro no “Jogo do Bem”. A partida será realizada na Capital às 10 horas da manhã do dia 20 de maio, no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas.

O ingresso será um quilo de alimento não perecível, que será doado a uma instituição de caridade. O público – cinco mil expectadores – poderá acompanhar a partida entre os Amigos do Cafu contra os Amigos do Prefeito Marquinhos Trad. “Queremos unir todos ao esporte e ao mesmo tempo atender as pessoas mais necessitadas”, avaliou o prefeito.

No time do jogador Cafu já estão confirmadas as presenças dos ex-jogadores Cafu; Denilson Show; Amaral; Marcos Assunção; ex-goleiro do Palmeiras, Sérgio; ex-goleiro do Corinthians, Ronaldo; ex-jogador da Ponte Preta, Marco Aurélio; ex-jogador do Corinthians, Paulo Sérgio; Fabiano, ex-jogador do São Paulo; Arthur, ex-Corinthians; Oswaldo, ex-jogador do Santos e o rapper Dexter.

Além do entretenimento e doação de alimentos, o jogo também deixará frutos para o estádio, que será revitalizado. Os organizadores buscarão parceria com empresas privadas, garantindo publicidade em troca de material para reforma do Jacques da Luz.

A Fundação Cafu é uma entidade sem fins lucrativos, geradora de oportunidades de desenvolvimento, que atua no combate à desigualdade social. Tem como proposta um atendimento sócioeducativo para cerca de 630 crianças e jovens de baixa renda, com idades entre 4 a 17 anos e 11 meses, e 279 pessoas acima de 18 anos, com cursos profissionalizantes. (Com assessoria)