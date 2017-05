Esporte Com estrelas do futebol, Jogo do Bem acontece no próximo sábado

Com diversos nomes que fizeram a história do futebol do País, a Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a Fundação Cafu, promove neste sábado (20) o “Jogo do Bem”. A partida será realizada às 10 horas da manhã, no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas. O ingresso será um quilo de alimento não perecível, na arquibancada, ou R$ 50,00, se preferir cadeira.

O alimento arrecadado será doado às famílias carentes de Campo Grande, por meio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), que irá separar os alimentos e organizar cestas básicas para a distribuição.

Serão disponibilizadas 5 mil entradas, entre arquibancadas e cadeiras. O público poderá acompanhar a partida entre os Amigos do Cafu contra os Amigos de Campo Grande. “Queremos unir todos ao esporte e ao mesmo tempo atender as pessoas mais necessitadas”, avaliou o prefeito.

No time do jogador Cafu estão confirmadas as presenças dos ex-jogadores Cafu; Denilson Show; Amaral; Marcos Assunção; ex-goleiro do Palmeiras, Sérgio; ex-goleiro do Corinthians, Paulo Sérgio; Fabiano, ex-jogador do São Paulo; Fábio Baiano, Xuxa do UFC e o rapper Dexter.

Feijoada do Bem

Além do jogo, o evento terá ainda uma feijoada no Âncora Hotel com todos os jogadores. A Feijoada do Bem será realizada a partir das 12h30. O ingresso, com bebida inclusa, custa R$ 150,00. Para compra do convite ligue (67) 99998-2929.

Fundação Cafu

A Fundação Cafu é uma entidade sem fins lucrativos, geradora de oportunidades de desenvolvimento, que atua no combate à desigualdade social. Tem como proposta um atendimento socioeducativo para cerca de 630 crianças e jovens de baixa renda, com idades entre 4 a 17 anos e 11 meses, e 279 pessoas acima de 18 anos, com cursos profissionalizantes.

Cronograma

7h30

1º Jogo preliminar: Grêmio Santo Antônio x Fraternidade Despertar

8h30

2º Jogo preliminar (feminino): Comercial x União Moreninhas

10 horas

Jogo do Bem: Amigos do Cafu x Amigos de Campo Grande

12h30

Feijoada do Bem no Âncora Hotel – que está localizado na Avenida Gury Marques, 8371 – Jardim Santa Felicidade.