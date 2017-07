Esporte Com futuro promissor, Bruno é destaque no futebol

Foto: Divulgação

Com apenas 17 anos, Bruno Barreto brilha com seu talento no Madureira, no Rio de Janeiro. O jovem começou cedo nos campos de futebol e seus objetivos não param por ai. O MS Notícias conversou com o goleiro, ele conta sua trajetória e os desafios da vida. Confira na íntegra o bate papo!

MS Notícias- Quando que você iniciou a carreira no futebol? Tinha quantos anos e como foi?

Bruno Barreto- Iniciei em 2006 com 6 anos de idade, foi numa escolinha na barra, no início foi apenas para fazer uma atividade física e tal e acabou que tomei gosto pela posição, sempre fui goleiro

Bruno em uma disputa de futebol

MS Notícias- Qual foi o seu primeiro time? E de lá para cá, o que mudou? Quais foram as mudanças?

Bruno Barreto- Comecei no futebol de salão, meu primeiro clube no salão foi o Marabú, meu primeiro clube de campo, foi no Boa Vista, onde fui dispensado no final do ano de 2013. De lá para cá peguei muita experiência no campo, melhorei muito minha transição do salão para o campo, amadureci muito até por conta da idade.

MS Notícias-Quantos times ao total você passou?

Bruno Barreto- Futebol de campos três, são eles: Vasco 2011/2012, Boa Vista 2013, Madureira 2014 até os dias atuais.

O goleiro realizando os treinos

Hoje você disse que disputa uma das séries mais importante da série B? O que significa isso pra você?

Bruno Barreto- Não disputo série B, disputo o Campeonato Carioca, um dos mais influentes do Brasil na base. É muito importante ir bem num campeonato tão visado como esse, cada jogo independente de ser contra time pequeno ou grande, tem que ir bem, por que tem sempre olheiros, empresários vendo os jogos.

Gostaria que fizesse uma avaliação sobre o time que está? Que grau de importância ele tem entre os times de futebol?

Bruno Barreto-Madureira é bem influente aqui no Rio, conhecido como um time que revela grandes jogadores, como Muriqui, Léo Lima, Souza Caveirao, entre outros que hoje estão em clubes grandes, não só no profissional, como na base também, é um clube de formação, é considerado a quinta força do Rio.

Como é sua rotina no dia a dia, e os treinos?

Treino de 8 as 11 da manhã de segunda a sexta, a tarde descanso e mais ou menos 15 horas, vou para academia, das 18h20 até às 22h, vou para escola onde curso o terceiro ano do Ensino Médio.

Quais são seus projetos para o futuro? Pensam em continua no futebol ou tenho outro objetivo?

Quero ficar no futebol até onde eu sentir que posso continuar jogando, durante esse processo investir bem o dinheiro que receberei e viver do futebol e de meus investimentos. Também tenho alguns hobby e alguns planos para depois da minha aposentadoria, na verdade ainda são projetos, mas prefiro guardar para mim por enquanto (risos).

Bruno desde 2014 no Madureira, no Rio de Janeiro

Hoje você é contratado pelo time e quanto tempo de contrato? Tem renovação? Sobre olheiros, o time tem muitos de olho?

Ainda não sou contratado, meu empresário ainda tá conversando c a diretoria sobre contrato é diferente dos quatros grandes do Rio que fazem contrato com a base e tal. Tenho experiência, pois já subi para compor o elenco dos profissionais.

Para os que desejam seguir carreira no futebol, quais são os principais desafios e qual seu recado para eles?

Cara, meu recado é para nunca desistir, porque o mundo do futebol dá muitas voltas e sou prova viva disso, você tem que ser persistente, treinar muito, matar um leão por dia e confiar em si mesmo, acreditar no seu potencial, acreditar que você é o melhor e guardar isso contigo sempre... Para mim os maiores desafios que o futebol propõe, é aquilo, cada escolha uma renúncia, você vai ter que se privar de muitas coisas para poder render em alto nível, como comer besteiras, evitar sair muito durante os períodos de treinos e principalmente focar em algum objetivo.

Bruno começou cedo no futebol, tinha apenas 6 anos

Bate-bola

Seu hobby?

Luta, faço boxe, já fiz muay thay, submission (jiu-jitsu sem quimono) MMA em geral

Signo?

Peixes (26/02/00)

O que gosta de fazer nas horas vagas?

Gosto de jogar vídeo game, ir a praia, ver filmes e sair com os amigos

Filme e comida predileta?

Meu filme predileto é Rocky 4. Arroz, feijão, bife c fritas, acho que todo carioca ama isso (risos)

Frase predileta?

Quem plantou chorando vai colher sorrindo, uma frase que me defini muito e que utilizo em várias fotos minha.

Família?

Eu, meu pai e minha mãe, sou filho único, tenho irmãos por parte de pai que não considero

Música preferida?

Gosto muito de pagode e sou eclético

Quem é Bruno Barreto?

Uma pessoa bem fácil de lidar, sou muito tranqüilo, extrovertido, estou sempre de bom humor, sou muito educado prezo muito a educação e sou uma pessoa que ama fazer com que outras pessoas fiquem felizes, sou mais de ajudar do que ser ajudado, amo ser assim.