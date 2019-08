AMISTOSO Com Neymar, Tite convoca Brasil para amistosos nos EUA Uma das grandes dúvidas da lista era se Neymar estaria presente

Com a presença do atacante Neymar, do Paris Saint-Germain (PSG), o técnico Tite anunciou nesta sexta-feira (16) os 23 jogadores que defenderão a seleção brasileira nos amistosos contra a Colômbia e o Peru, nos dias 6 e 10 de setembro, nos Estados Unidos.

Com Gabriel Jesus suspenso e Alisson lesionado, a lista de Tite conta com algumas novidades. Uma delas é o goleiro Ivan, da Ponte Preta, que irá defender pela primeira vez na carreira a seleção principal. O mesmo vale para o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, e o zagueiro Samir, da Udinese.

Recuperado de uma lesão no pé direito, o jogador não entra em campo para uma partida oficial desde o dia 6 de junho, no amistoso da seleção contra o Catar. No entanto, o camisa 10 do PSG foi lembrado pelo técnico brasileiro.

Além de Samir, que defende a Udinese desde 2016, Tite lembrou de outros três atletas que atuam no futebol italiano, são eles: Alex Sandro, da Juventus, Alan, do Napoli, e Lucas Paquetá, do Milan.

Os 23 convocados deverão se apresentar no dia 1º de setembro, nos Estados Unidos. O Brasil pegará a Colômbia em Miami e o Peru em Los Angeles.

CONFIRA A LISTA

Goleiros – Ederson (Manchester City), Ivan (Ponte Preta) e Weverton (Palmeiras)

Defensores – Alex Sandro (Juventus), Daniel Alves (São Paulo), Éder Militão (Real Madrid), Fagner (Corinthians), Jorge (Santos), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Paris Saint-Germain) e Samir (Udinese)

Meio-campistas – Alan (Napoli), Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Lucas Paquetá (Milan) e Philippe Coutinho (Barcelona)

Atacantes – Bruno Henrique (Flamengo), David Neres (Ajax), Roberto Firmino (Liverpool), Neymar (Paris Saint-Germain), Richarlison (Everton) e Vinicius Junior (Real Madrid) (ANSA)