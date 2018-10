Mercedes Com ordens da Mercedes, Bottas deixa Hamilton vencer GP da Rússia

Logo após ao treino classificatório para o GP da Rússia, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, falou que seria difícil aplicar ordens de equipe após a indiscutível pole de Valtteri Bottas. Mas isso não impediu que a equipe alemã invertesse as posições da dupla para que Lewis Hamilton vencesse a corrida no Circuito de Sochi, na manhã deste domingo, liderando a dobradinha da escuderia germânica. Com o resultado, o tetracampeão chega à 70ª vitória da carreira, a oitava de 2018.

Sebastian Vettel bem que tentou reverter a situação desfavorável e chegou a ganhara a posição de Hamilton durante as paradas de boxes. Mas o britânico partiu para o ataque e superou o alemão, que completou o pódio em terceiro. Com o resultado, o piloto da Ferrari viu o rival se isolar ainda mais na liderança, com 50 pontos de vantagem, faltando cinco corridas para o fim da temporada.