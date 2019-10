LIBERTADORES Com três Gols anulados, Flamengo leva vantagem sobre Grêmio mas tem preocupações com jogadores Três jogadores do Rubro-Negro apresentaram problemas físicos na partida de ontem na Arena do Grêmio

Grêmio X Flamengo Foto: Raul Pereira / Agência O Globo

Nem tudo é motivo para o Flamengo comemorar, nesta quarta-feira (02), após empatar com o Grêmio em 1 a 1, pela Libertadores, mesmo tento feito 4 gol, o rubro-negro teve três invalidados. ALém disso, o clube terá que se preocupar com três jogadores que alegaram problemas físicos: Gerson, Arrascaeta e Filipe Luis.

Gerson machucou, mas nada grave, teve uma 'cãibra', no momento em que o volante saltou as placas de publicidades para comemorar o gol de Bruno Henrique, na metade do segundo tempo, o único gol válido, segundo o VAR.

Já os casos de Filipe Luís e Arrascaeta foram avaliados com entorses no joelho esquerdo e preocupam o Flamengo para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo, inclusive, chegou a ser substituído por Renê no final da partida, Renê entrou a dois minutos para o fim da partida que teve 4 paralizações de VAR e apenas 12 minutos de acréscimos. Os comentaristas da Globo chegaram a avaliar de forma rápida que o primeiro tempo teve apenas 20 minutos de bola rolando, dadas as paralisações.

O Flamengo informou que os três atletas serão reavaliados nesta quinta-feira (3). A delegação rubro-negra segue em Porto Alegre até esta sexta-feira, antes de embarcar para Chapecó. O próximo compromisso é contra a Chapecoense, no domingo, às 11h.