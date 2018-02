CENAS LAMENTÁVEIS Comerário termina com espancamento de gandula e jogadores expulsos 'A confusão ocorreu no final do 2º tempo quando o Comercial vencia por 1 x 0'

Foto: Reprodução/TV Morena

Após confusão ocorrida nos fundos do campo, aos 48 minutos do 2º tempo. O jogador do Operário, Jeferson Reis, foi flagrado pela câmera da TV Morena no momento em que estava montado em cima de um gandula do Comercial e desferia socos contra o rosto do gandula de 19 anos. Na partida do jogo que terminou em 1 a 0, para o Comercial e ocorreu neste domingo (18), no estádio Morenão.

A partida foi válida pela sétima rodada, que teve mais duas partidas neste domingo: Urso x Águia Negra, aconteceu às 15h e o Águia Negra venceu o Urso por 1 a 0, ainda teve o jogo entre Operário de Dourados x Corumbaense, que sambou vencendo por um placar de 5 a 0 do Operário de Dourados.

Voltando ao Comerário, como punição a agressão e confusão o árbitro Paulo Salmazio que apitou o jogo, deu cartão vermelho para Erthal do Comercial, para Rodrigo Gral do Operário e para Jeferson Reis, que agrediu o gandula do Comercial.

Um dos comentaristas do jogo transmitido pela TV Morena classificou a atitude de Jeferson Reis como "Covardia".