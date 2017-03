Esporte Comercial contrata novo lateral direito em Campo Grande

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

A Diretoria do Esporte Clube Comercial oficializou nesta quarta-feira (29), o contrato com Júlio Cesar Ferrari como novo lateral direito.

O jogador que teve destaque no Naviraiense, onde atuou na última partida e livrou o time do rebaixamento foi o escolhido para compor o colorado nessa fase do campeonato estadual.

Conforme prevê o regulamento da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) o jogador que disputar quatro ou menos partidas pode atuar por outro clube no mesmo campeonato.