Futebol Como já tradicional em seus jogos, Comercial prepara uma festa para as torcidas

Foto: Divulgação

O Esporte Clube Comercial enfrenta o Sete de Setembro, neste domingo (9), às 15 hrs, no estádio do Morenão. O duelo é para garantir a ida às quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

O evento terá início às 14 hrs, e contará com playground gratuito para as crianças, e monitores capacitados para orientar nas brincadeiras, além de uma praça de alimentação com food trucks para o conforto de toda família.

A dupla sertaneja, Marcio Santos e Claudiney animará a festa com o melhor do sertanejo de raiz, antes do jogo e no intervalo.

Ingresso Solidário

Os torcedores que doarem 1 kg de alimento não perecível, ou um agasalho, terão direito à meia entrada (válido apenas para ingressos inteira).

*Crianças até 12 anos não pagam.