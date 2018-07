Brasileirão Confira os jogos da rodada desta quinta-feira do Brasileirão Mais cinco jogos encerram a 13ª rodada do campeonato mais equilibrado do mundo

Por: NOTÍCIAS AO MINUTO 19/07/2018 às 07:32

Foto: © Rafael Ribeiro/Vasco.com.br O Campeonato Brasileiro voltou a campo nesta última quarta-feira (18) com cinco partidas abrindo a 13ª rodada, que será completada nesta quinta (19) com mais cinco jogos. Dos duelos de hoje, três são clássicos.O Cruzeiro pega o América Mineiro no Mineirão, o Vasco recebe o Fluminense em São Januário, e o Santos encara o Palmeiras no Pacaembu. Já Internacional de Porto Alegre enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Se vencer, o Colorado entra no G4 e assume a terceira posição da tabela, que por enquanto pertence ao Atlético Mineiro, que tem 23 pontos. Confira abaixo os cinco jogos que encerram a 13ª rodada do Brasileirão nesta quinta-feira: Cruzeiro x América-MG - 19h30 Chapecoense x Bahia - 19h30 Vasco x Fluminense - 20h Santos x Palmeiras - 20h Atlético Paranaense x Internacional - 21h