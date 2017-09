Libertadores Conmenbol deve alongar Libertadores de janeiro a dezembro

Foto: Conmenbol

A Taça Libertadores pode ser alongada pela Conmebol. Em calendário que deve ser divulgado nesta semana, a Confederação destinou também 14 semanas do ano para datas Fifa, oito para amistosos e seis para a Copa da Rússia.

A competição continental começará, então, em janeiro, com as fases preliminares de mata-mata. E a grande final está prevista para dezembro, que coincidirá com o fim do Brasileiro.

A entidade estuda ainda a hipótese de jogo único, como acontece na Liga dos Campeões da Europa, em campo neutro.

Já a Sul-Americana estaria com o calendário marcado de março a dezembro.