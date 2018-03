Futebol MS Copa Assomassul acontece em Ribas e Bandeirantes 'Os municípios vão brigar pelas três vagas em disputa para seguir na competição'

Na partida de sábado (17), as equipes vão lutar por três vagas em Ribas do Rio Pardo. Além do time da casa, participam dessa etapa Água Clara, Jaraguari, Santa Rita do Pardo e Paraíso das Águas.

Na partida que acontece em Bandeirantes, no domingo (18), os municípios vão brigar pelas três vagas em disputa para seguir na competição. Sonora, Pedro Gomes, Figueirão, Rochedo e a equipe anfitriã.

No total três etapas já foram realizadas, Campo Grande, Naviraí e Taquarussu, com nove equipes classificadas: Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Campo Grande, Juti, Itaquiraí, Novo Horizonte do Sul, Nova Andradina, Bataguassu e Taquarussu.

Essa primeira fase da competição tem término marcado para o dia 21 de abril na cidade de Três Lagoas, no leste do Estado, quando 33 equipes terão garantidas suas vagas à segunda fase do campeonato.

PREMIAÇÃO

Este ano, o prêmio do goleiro menos vazado e do artilheiro da competição passou dos atuais R$ 700 para R$ 1 mil.

As demais premiações foram mantidas, ou seja, R$ 12 mil para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas.

Apóiam a Copa Assomasul 2018 o Governo do Estado, por meio Fundesporte, Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul), Confaz-M (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul), Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) e Construtora B & C LTDA (Iluminação e Construção Civil).