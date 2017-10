Futebol Copa Assomasul conhece sábado em Ribas do Rio Pardo outros dois semifinalistas

Estádio Municipal Argeu Silveira Lima Foto: Divulgação

A cidade de Ribas do Rio Pardo, na região central do Estado, será sede da segunda e última etapa da 4ª fase da competição no próximo sábado (28) com cinco equipes na disputa pelas duas vagas restantes, uma vez que as duas primeiras foram conquistadas no último sábado por Maracaju e Itaquiraí.

Campo Grande, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Antônio João e o time anfitrião vão lutar para seguir na disputa pelo título do campeonato, cujo início se deu no dia 28 de abril em Maracaju, com 50 equipes participantes.

Definidos por sorteio na Assomasul, em arbitral com todos os representantes das equipes, os jogos de Ribas do Rio Pardo ficaram assim definidos:

1º jogo – Antônio João x Campo Grande

2º jogo – Dois Irmãos do Buriti x Sidrolândia

3º jogo – Ribas do Rio Pardo x Perdedor do jogo 1

4º jogo – Vencedor do jogo 1 x Perdedor do jogo 2

5º jogo – Vencedor do jogo 2 x Ribas do Rio Pardo

Com eliminações a cada rodada, a Copa Assomasul passou por mais de 20 cidades até aqui. Foi do sul ao norte, de leste a oeste, sempre atendendo as solicitações dos municípios que queriam sediar uma das etapas da competição.

Praticamente na reta final, o maior campeonato amador do Centro Oeste mostrou números que dão a dimensão do que foi a competição neste ano, em sua 14ª edição. Esses números, no entanto, devem crescer, pois ainda faltam sete (7) jogos para que se conheça o grande campeão deste ano.

PREMIAÇÃO

A Copa Assomasul deste ano terá premiação de R$ 12 mil para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas. Já o artilheiro e o goleiro menos vazado receberão R$ 750,00 cada, além de medalhas.

O evento tem patrocínio do governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Esporte e Lazer), Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul) e Confaz-M/MS (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul).

A Copa Assomasul é um evento tradicional e de sucesso promovido a cada ano pela diretoria da entidade, com participação de funcionários das prefeituras, câmaras, secretários municipais, prefeitos e vice-prefeitos.

Em 2015, Maracaju conquistou pela quarta vez a Copa Assomasul. No ano passado, porém, o campeonato não foi realizado devido às eleições municipais.

O ranking atual entre os campeões da competição é o seguinte: Maracaju conquistou o título 4 vezes, Sidrolândia 2 vezes, Iguatemi, Jardim, Corumbá, Bela Vista, Tacuru, Antônio João e Porto Murtinho uma vez cada.