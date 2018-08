'Mata, mata' Copa do Brasil entra nas quartas de final; confira os jogos desta quarta-feira "Começa com grandes clásicos como o confronto entre Flamengo e Grêmio"

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Três jogos abrem hoje, quarta-feira (1º) as quartas de final da Copa do Brasil. A rodada começa com Santos e Cruzeiro, às 19h30, na Vila Belmiro, que marca a volta do técnico Cuca ao comando do time santista.

Cuca substitui Jair Ventura, demitido na semana passada pela diretoria do Santos após a derrota para o América Mineiro, que colocou a equipe na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Outras duas partidas começam às 21h45. Em São Paulo, Corinthians e Chapecoense, e, em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo.

A quarta partida da rodada será disputada nesta quinta-feira (2), entre Bahia e Palmeiras, em Salvador. Os jogos de volta entre essas equipes estão marcados para os dias 15 e 16 de agosto.

Pela Copa Sul-Americana, também, nesta quarta-feira, o Botafogo joga com o Nacional do Paraguai, em Assunção, na primeira rodada da segunda fase, às 19h30.

A partida será transmitida pela Rádio Nacional de Brasília, em cadeia com a Nacional Rio e toda a rede nacional de rádio espalhada pelo país. A jornada segue, depois, com a transmissão de Grêmio e Flamengo, pela Copa do Brasil.

Nessa terça-feira (31), dois jogos foram realizados pela série B do Campeonato Brasileiro: Figueirense 0 a 0 CRB e Atlético Goianiense 1 a 0 Paysandu.

Com esses resultados, o CRB saiu da zona de rebaixamento, com 21 pontos, e foi substituído pelo Criciúma, com 20.

Já o Atlético Goianiense estreou no G4, com 30 pontos, e deslocou o Avaí para quinto lugar, com 28.

Em Miami, nos Estados Unidos, o atacante Vinícius Júnior, ex-Flamengo, estreou no ataque do Real Madri, contra o Manchester United, em jogo do Torneio Internacional dos campeões.

Vinícius teve uma atuação discreta e jogou apenas a primeira etapa, não voltando para o segundo tempo. O time espanhol foi derrotado pelo Manchester United por 2 a 1. (Com EBC).