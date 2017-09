Futebol Copa do Brasil: Fábio pega pênalti e Cruzeiro é campeão Após empate sem gols, Cruzeiro converteu todas as cobranças de pênalti e foi campeão graças à defesa do goleiro

O Cruzeiro conquistou seu quinto título na Copa do Brasil ao vencer, no Mineirão, o Flamengo nos pênaltis, por 5 a 3 após empate em 0 a 0 no tempo normal. Diego perdeu a única cobrança na disputa decisiva, graças a grande defesa do goleiro Fábio.

Logo com cinco minutos, o atacante Raniel, substituto de Rafael Sóbis se lesionou e foi substituído por De Arrascaeta. Um minuto depois, o Flamengo teve a melhor chance da primeira etapa, com uma cobrança de falta do atacante Paolo Guerrero, que bateu no travessão.

O Flamengo era melhor, com mais posse de bola, mas o Cruzeiro respondeu Muralha com finalizações de De Arrascaeta e Thiago Neves, que foram para longe do gol, e equilibrou o primeiro tempo, que terminou sem gols.

A segunda etapa seguiu equilibrada e com menos chances claras de gol até os 32 minutos, quando Alex cortou um cruzamento de forma errada e De Arrascaeta,sozinho, cabeceou para fora. Aos 42 o Flamengo teve grande chance em contra-ataque, que terminou com grande jogada de Guerrero, que finalizou forte para defesa do goleiro Fábio.

Com o empate em 0 a 0, a decisão foi para os pênaltis. Fábio defendeu a terceira cobrança do Flamengo, em cobrança de Diego. Na última cobrança do Cruzeiro, mesmo escorregando, Thiago Neves cobrou no ângulo e garantiu o título do time mineiro, que já foi campeão em 1993, 1996, 2000 e 2003.