Copa Assomasul Copa entre municípios do MS tem 2º maior números de times e movimenta campos Ao todo são 11 rodadas na primeira fase do campeonato

A 15ª Copa Assomasul deste ano terá o segundo maior número de participantes da sua história. O evento, organizado pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, contará com o lançamento oficial em Campo Grande, no dia 3 de março.

Isso se deve ao regulamento oficial do campeonato, que obriga o atual campeão a abrir o torneio seguinte. Ao todo são 11 rodadas na primeira fase do campeonato, em que equipes de todo o estado disputarão o título.

Em Campo Grande, cinco equipes vão brigar pelas três vagas da 1ª etapa, que são Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Aquidauana e Corguinho. A próxima cidade a receber a 2ª etapa da Copa Assomasul é Naviraí. O grupo terá os times de Ivinhema, Itaquiraí, Juti, Jateí e Novo Horizonte do Sul. Na 3ª etapa em Taquarussu, as demais equipes que estarão na disputa são Batayporã, Anaurilândia, Angélica, Nova Andradina e Batagusssu.

As outras cidades que sediarão a primeira fase da copa são Ribas do Rio Pardo, Bandeirantes, Antônio João, Sidrolândia, Maracaju, Sete Quedas, Paranhos e Três Lagoas. A programação completa, com os locais, horários e equipes que irão jogar, pode ser conferida no site oficial da associação.

Nos grupos, que têm cinco ou seis equipes, três delas se qualificam para a fase seguinte do campeonato, em junho. As premiações de troféus, medalhas e dinheiro serão entregues às quatro primeiras equipes.