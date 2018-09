Esportes Corinthians e Cruzeiro chegam a final da Copa do Brasil "Corinthians passou por Falmengo e Cruzeiro passou por Palmeiras"

Jogadores do cruzeiro se abraçam ao final da partida Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro

Corinthians 2 a 1 Flamengo e Cruzeiro 1 a 1 Palmeiras. Estes dois jogos, na Arena Corinthians e no Mineirão, definiram nessa quarta-feira (26) os finalistas da Copa do Brasil, cujo campeão tem vaga garantida na Copa Libertadores de 2019, na Arena Corinthians e no Mineirão. Corinthians e Cruzeiro decidirão o título.

O empate de 0 a 0 entre Flamengo e Corinthians, no Maracanã, fez com que as duas equipes entrassem em campo em igualdade de condições, tendo que buscar a vitória para garantir a vaga na decisão. Mas, no final, prevaleceu o Corinthians que vai disputar o título com o Cruzeiro.

Em Belo Horizonte, jogando em casa, o Cruzeiro precisava de apenas um empate com o Palmeiras para avançar para a decisão, por ter vencido o primeiro jogo, em São Paulo por 1 a 0.

Para se classificar no tempo normal, o alviverde teria que ganhar por dois ou mais gols de diferença. Mas o time mineiro marcou seu gol logo aos 26 minutos do primeiro tempo, sofreu o empate, mas manteve o placar até o final, garantindo a classificação para a decisão da Copa do Brasil.

No final, os jogadores brigaram e houve expulsões de campo.

Pela série A do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (27), o Santos enfrenta o Vasco, no estádio do Pacaembu, em jogo adiado da terceira rodada do primeiro turno.

O Santos, com 32 pontos, é o 11º colocado. O Vasco tem 28 e está na 16ª colocação, uma posição apenas acima da zona de rebaixamento.

Fonte: EBC.