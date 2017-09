Futebol Corinthians perde pela segunda vez seguida no brasileiro

Líder do campeonato brasileiro de futebol, com 50 pontos ganhos, o Corinthians sofreu a segunda derrota consecutiva e a terceira na competição, nesse domingo (10), desta vez diante do Santos, na Vila Belmiro, por 2x0, gols de Lucas Lima e Ricardo Oliveira no 2º tempo, mas manteve uma diferença de sete pontos para o segundo colocado, o Grêmio, que também perdeu na 23ª rodada, para o Vasco, por 1 x0, e permaneceu na vice-liderança, com 43 pontos. O Santos é o terceiro colocado, com 41 pontos.

A vantagem corintiana era de 11 pontos três rodadas antes e na 22ª o Corinthians perdeu em casa para o lanterna, Atlético Goianiense, por 1x0. Agora, as duas equipes jogarão no meio da semana por competições internacionais: o Santos enfrenta o Barcelona de Guiaquil, no Equador, na quarta-feira (20), às 21h45, pelas quartas de final da Libertadores. No mesmo dia e horário, o Corinthians recebe o Racing em São Paulo pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Nos outros jogos da rodada, os resultados foram os seguintes: Atlético MG 1x1Palmeiras; Vasco 1x0Grêmio; São Paulo 2x2 Palmeiras; Atlético PR 1x1Coritiba; Sport 0x1Avaí; Vitória 2x2 Fluminense; Botafogo 2x0 Flamengo; Chapecoense 1x2 Cruzeiro. A rodada será encerrada nesta segunda-feira com o jogo Atlético GO x Bahia.

A classificação é a seguinte: 1º, Corinthians (50 pontos); 2º, Grêmio (43); 3º, Santos (41); 4º, Palmeiras (37); 5º, Flamengo (35); 6º, Cruzeiro (34); 7º, Botafogo (34); 8º, Vasco (31); 9º, Atlético PR (31); 10º, Fluminense, 31; 11º, Atlético MG (30); 12º, Sport (29); 13º, Ponte Preta (28); 14º, Avaí (28); 15º, Coritiba (27); 16º, Bahia(26); 17º, Vitória (26); 18º, Chapecoense, (25); 19º, São Paulo (24); 20º, Atlético GO (18).

A 24ª rodada, nos dias 16,17 e 18, é a seguinte: Ponte Preta x Atlético GO; Botafogo x Santos; Palmeiras x Coritiba; Grêmio x Chapecoense; Corinthians x Vasco; Avaí x Atlético MG; Vitória x São Paulo; Flamengo x Sport; Atlético PR x Fluminense e Cruzeiro x Bahia.