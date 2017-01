Lauder Corinthians segura craque campograndense no elenco e dificulta negociação

Um dos destaques da base do Corinthians desde que foi comprado do Vasco da Gama (RJ) em 2013, o atacante Lauder enfrenta um impasse que afeta sua carreira: apesar do reconhecido talento, não foi chamado para o time principal e o clube dificulta sua negociação, talvez com a expectativa de aproveitá-lo ou vendê-lo no final do contrato, que dura até novembro deste ano.

Para ter Lauder por empréstimo nesta temporada, o clube interessado precisa assumir as despesas salariais do clube paulista com o jogador. Há vários times interessados em ter o atacante como reforço em campeonatos regionais que começam este mês na maioria dos estados brasileiros. Um desses clubes é o Novoperário, de Campo Grande, terra natal de Lauder. Mas a diretoria novoperariana não dispõe de caixa para bancar os salários do atleta, que giram em torno de R$ 10 mil mensais.

SÓ TREINANDO - Enquanto aguarda uma solução para que possa atuar, Lauder segue treinando com os colegas no Parque São Jorge e mantém a boa forma. Aos 20 anos de idade e recém-casado, ele tem um excelente histórico. Revelado na Escolinha de Futebol Bola de Ouro, fundada e dirigida no bairro Tiradentes por seu pai, Jairo César, foi descoberto por olheiros que o levaram para o Vasco da Gama. No time carioca destacou-se com muitos gols e belas jogadas nas divisões do infantil e do juvenil.

Em 2013, foi negociado com o Corinthians e justificou a contratação em quatro temporadas, incluída uma rápida passagem pelo Flamengo, de Guarulhos (SP). Ajudou o alvinegro com gols decisivos na conquista de títulos regionais e nacionais, como o Paulistão sub-17 e sub-20, o Brasileiro e a Copa São Paulo. Um de seus vários momentos de celebração foi nas decisões contra o Santos de Thiago Maia e caio Henrique, no Paulista sub-17 de 2015. No ataque corinthiano ele e Malcom (hoje no Bordeaus, da França) fizeram os gols da vitória sobre os santistas.

A imprensa esportiva sempre incluía Lauder entre as promoções certas para o time principal. No entanto, essa previsão não foi concretizada. Na semana passada, Jairo César, o pai de Lauder, esteve em São Paulo para conversar com a diretoria de futebol do Timão. Alessandro, o diretor, não deu garantias do clube para bancar a liberação do jogador por empréstimo.

"É um absurdo. O clube prefere pagar para o menino ficar parado. Mas ele precisa jogar, é esta a profissão dele", indigna-se Jairo, corinthiano como o filho . Ele sabe do interesse do Novoperário, mas teme que a falta de quem banque a negociação frustre a expectativa de Lauder dar sequência normal à carreira. "É triste também a falta de visão ou a visão curta das pessoas que fazem o esporte em nosso Estado. Não enxergam o significado de ter na disputa do campeonato sulmatogrossense um filho da terra que venceu em uma das mais difíceis competições numa das vitrines do futebol brasileiro", desabafa.