Futebol Corinthians tropeça outra vez e vê Santos se aproximar A equipe de Fábio Carille que já teve vantagem de dois dígitos no campeonato agora sente a pressão dos rivais com os últimos resultados ruins

Corinthians disputa com o Cruzeiro na 26º rodada do Brasileirão, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte Foto: Foto/Agência Corinthians

O Corinthians, diante de seu pior desempenho na temporada, deu neste domingo maiores esperanças aos times que ainda brigam pelo título do Campeonato Brasileiro. O líder da competição visitou o Cruzeiro, no Mineirão, e nos últimos minutos empatou a partida por 1 a 1.

Mas a vantagem da equipe de Fábio Carille no torneio começa a ficar mais vulnerável, considerando que chegava a dois dígitos. O gol do Cruzeiro foi marcado aos 20 minutos, com o meio-campista Rafinha, de cabeça. O primeiro colocado do Brasileirão empatou com um gol de pênalti aos 49, com Clayson.

O Corinthians tem 55 pontos e o Santos, embalado com a vitória no clássico contra o Palmeiras, vem na segunda posição com oito pontos atrás do rival. O Grêmio venceu o Fluminense por 1 a o e está na terceira colocação, com 46.